Ingang Sint-Michielskerk Gent afgesloten na vondst brokstukken: "Groot gevaar is er niet"

De brokstukken zijn afkomstig van een ornament, een soort versiering, bovenaan de kerk. “Het gaat om een ornament aan de zijkant, dat moet nu verder geïnspecteerd worden of dat nog meer is aangetast. Het lijkt niet om een groot probleem te gaan want er zijn geen nieuwe brokstukken meer opgedoken. Direct gevaar is er niet, maar we nemen geen enkel risico.” De hoofdingang blijft zeker nog een week afgesloten, in die tijd zouden de nodige onderzoeken moeten kunnen gebeuren.