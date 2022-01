Jessa Ziekenhuis test 3D-model: “Operaties voor erectieproblemen kunnen hierop geoefend worden”

Het stuk bekken is opgebouwd met afbreekbare materialen die een verschillende hardheid hebben. “Zo is het bekken even hard als echt been, en is het sponsweefsel van de penis heel zacht”, aldus de neuroloog. Het 3D-model houdt ongeveer 3 maanden als de verpakking is geopend. Er is wel een nadeel: bloed komt er niet aan te pas, dat zit nog niet in het nagemaakte bekken.