Vooraanstaande partijleden van Britse premier Johnson eisen zijn ontslag na excuses over coronafeestje

De Britse premier Boris Johnson moest gisteren door het stof in het parlement. Hij gaf er toe dat hij in mei 2020 korte tijd aanwezig was geweest op een tuinfeestje van zijn medewerkers in zijn ambtswoning. Engeland was op dat moment in volle lockdown.

Johnson erkende dat hij verkeerd had gehandeld en nam de verantwoordelijkheid daarvoor op zich. Hij verontschuldigde zich ook meermaals. De oppositie, van Labour over de Liberal Democrats tot de Schotse nationalisten, vroeg eensgezind om zijn ontslag.