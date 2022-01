Kattenhater vergiftigt poezen in Schoolstraat in Ettelgem

De behandelende dierenarts vermoedt dat de katten het slachtoffer werden van zenuwgif. “2 poezen kwamen begin oktober binnen en 1 in november. De vierde op de wachtdienst woensdagavond. Typische verschijnselen zijn beven, wankel op de achterpoten en zeer gevoelig voor licht en aanraking. De behandeling is puur symptomatisch. Gelukkig hebben ze het alle 4 gehaald.” Nog volgens de dierenarts is de oorzaak een zenuwgif zoals onkruidverdelger of rattenvergif. “De kans dat er in deze periode onkruidverdelger wordt gebruikt is eerder klein. Daarom vermoed ik dat het om een nieuwe generatie rattenvergif gaat, zoals Alfa-Chloralose.”

De stof mag alleen worden gebruikt in afgesloten dozen zodat dieren of mensen er niet bij kunnen. “Het is niet ongevaarlijk voor mensen”, vult de dierenarts aan. “Alfa-Chloralose is gewichtsonafhankelijk en lokt bij mensen dezelfde symptomen uit. Maar wat de lethale dosis is dat weet ik niet.”