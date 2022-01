Geïnteresseerden kunnen vandaag naakte reus langs E17 in Waregem bezichtigen: "Al bod van 12.500 euro"

Hervé is nog enkele weken eigenaar van de naakte cycloop naast de E17 in Waregem, maar op 27 januari wordt hij verkocht. "Ik vertrek richting het zuiden van Europa en kan hem helaas niet meenemen. Hij kan ook niet blijven staan op de plaats waar hij nu staat. Ik hoop dat de reus ergens in Vlaanderen kan blijven. Hoe dan ook wordt het een serieuze opdracht om hem hier weg te krijgen. Hij is 7,5 meter hoog en 3,2 meter breed, dus dat zal met een kraan en een oplegger moeten gebeuren", lacht Hervé.

Voorlopig staat het hoogste bod van de veiling op 12.500 euro. Maar wie de reus wil kopen, krijgt er ook zijn volledige kleerkast bij. "In totaal zijn er 8 outfits die ooit voor hem gemaakt zijn. En er komt nog een extra outfit bij. Speciaal voor de verkoop zal er een nieuwe outfit gemaakt worden. Helemaal naar de persoonlijke smaak van de nieuwe eigenaar. Het maakt niet uit welk logo of kleur of dergelijke."