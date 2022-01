Kleuterklas uit Borgerhout per vergissing in quarantaine: "CLB heeft fout advies gegeven"

In de basisschool Vlinderboom in Borgerhout is een hele kleuterklas in quarantaine gezet nadat de juf positief had getest op corona. Dat gebeurde op het advies van CLB, maar is volgens de huidige coronamaatregelen niet nodig.

"Er is een spijtige vergissing gebeurd waarbij de ouders van de kindjes een verkeerd advies hebben gekregen. Het CLB is er verkeerdelijk vanuit gegaan dat de klas automatisch in quarantaine moest gaan. Dat terwijl de besmette leerkracht bij het totaal van 4 hoort; het totaal aantal personen vanaf wanneer een klas wél in quarantaine moet gaan", legt Tim Van der Schoot van het Stedelijk Onderwijs uit.