Rusland noemt gesprekken met Westen over Oekraïne "niet geslaagd" en reageert geprikkeld op mogelijke nieuwe sancties 

De voorbije week voerden het Westen (voornamelijk de Verenigde Staten) en Rusland op verschillende fronten gesprekken over de situatie in Oekraïne. Rusland heeft al enkele weken tienduizenden soldaten paraat staan aan de grens met Oekraïne, naar eigen zeggen uit verdediging tegen de expansiedrang van de NAVO, het westerse militaire bondgenootschap. Het Westen heeft het daarentegen over Russische dreiging en vreest dat Rusland Oekraïne wil binnenvallen.

Onder meer de viceministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en Rusland spraken met elkaar en gisteren was er ook overleg tussen de NAVO-lidstaten en Rusland. Maar die gesprekken hebben volgens Rusland niet veel opgeleverd. Een woordvoerder van president Poetin noemde ze "niet succesvol".

Volgens het Kremlin, het kantoor van de Russische president, was er tijdens de gesprekken onenigheid over voor Rusland "fundamentele zaken". Rusland wil bijvoorbeeld niet weten van Oekraïens lidmaatschap van de NAVO. Tijdens de onderhandelingen werd duidelijk dat het Westen niet over het Russische veto wil praten.