Leuvense brandweerofficier vertrekt naar Madagaskar om bossen te redden

Om 7.40 uur vanochtend is Bart Gijzen al te horen bij Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel. De man heeft er al een drukke ochtend opzitten met de voorbereiding van zijn humanitaire zending naar Madagaskar. "Er zijn wel een paar hindernissen te nemen voor ik kan vertrekken. Vanochtend heb ik een PCR-test laten nemen om zeker te zijn dat ik geen corona heb, en ook ter plaatse moet ik eerst voor 48 uren in quarantaine. Maar daarna kan de missie starten."

Die gaat Bart samen aan met hulporganisatie "Piloten zonder Grenzen". "We gaan al enkele jaren de strijd aan tegen de grote ontbossingen en illegale houtkap. In deze missie is het de bedoeling om samen met een piloot luchtfoto's te nemen om die ontbossing in kaart te brengen. Het is een wereldwijd probleem, maar in Madagaskar nog erger."