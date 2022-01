Kindervaccinaties starten deze week in Limburg: "Goede respons", zegt minister Beke

Intussen wordt ook nagedacht over een vierde prik. Een beslissing is er nog niet, zegt minister Beke: "Ik heb de vraag gesteld aan de Hoge Gezondheidsraad of het wenselijk is mensen met een verminderde immuniteit te boosteren, want die mensen zijn al in september geprikt, dat is al vier maanden geleden." Voorts denkt Beke er aan om de coronabooster op termijn mogelijk te combineren met de griepprik. Of dat al in de winter van 2022 zal zijn, hangt af van de wetenschap, besluit de minister.