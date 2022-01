Deze vrouw ziet haar energiefactuur stijgen van 400 naar 1.289 euro per maand: "Dit is onbetaalbaar"

Het meest opvallende verhaal komt van Kris Van Eeckhout. Haar elektriciteitsfactuur dreigt de komende maanden peperduur te worden. "Ik ben klant bij Mega. Ik weet dat die leverancier de voorschotfacturen drastisch verhoogt. Maar nu overdrijven ze toch", zo vertelt Kris.

"Mijn voorschotfactuur is op een half jaar tijd maar liefst zes keer duurder geworden", zegt Kris. "In juni betaalde ik 201 euro per maand. Ik moest dan wel nog dik 450 euro opleggen bij de eindafrekening. Mega heeft dan mijn voorschotbedrag in het najaar opgetrokken naar 400 euro per maand. Dat is veel geld maar het is niks in vergelijking met het bedrag dat ze nu vragen. In de laatste brief staat dat mijn voorschotfactuur wordt aangepast naar 1.289 euro per maand."