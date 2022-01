"Man in de mist" van Het Nieuwstedelijk eindelijk in première

Christophe Aussems mag dan wel in de culturele sector aan de slag zijn, de wereld van zelfstandigen en ondernemers is hem niet onbekend. “Mijn ouders hebben altijd een bloemenwinkel gehad. Zelf hebben we nooit een faillissement meegemaakt maar ik ken wel mensen die het aan de hand hebben gehad en ik merk dat er nog een taboe op rust. Durven falen is ook zo’n typische uitdrukking die makkelijk is gezegd maar in de praktijk komt er bij een faillissement ook veel menselijke ellende naar boven. Ik heb in de aanloop van het stuk veel gesproken met mensen die failliet zijn gegaan. Dan merk je dat ze zich schamen, of dat mensen in een isolement geraken omdat anderen hen niet meer vertrouwen.”

'Man in de mist' van het Nieuwstedelijk, vanaf 15 januari in de Nieuwe Zaal in Hasselt.