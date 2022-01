Manon is stadionomroeper bij Union Sint-Gillis: "Ik beleef een sprookje"

Manon beseft dat ze een sprookje beleeft. "Dit is een oud, maar erg knus en charmant stadion. Hier kunnen werken is op zich al een droom. Maar wat we nu meemaken met de ploeg is pas een sprookje. Union staat aan de leiding in het klassement. Dat mogen meemaken is echt uniek, da's niet te doen hé? Ik denk dat er geen leukere ploeg bestaat om te volgen en het is superleuk om dit seizoen op die manier mee te beleven. Uiteraard zou de titel op het einde van het seizoen mooi zijn; dat wil ik zeker graag meemaken", besluit Manon.