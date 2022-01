Eerste veroordeling na #MetooUniv: Marokkaanse studentes klagen al maanden seksuele intimidatie door professoren aan

De professor van de universiteit van Settat, in het westen van Marokko nabij Casablanca, werd ervan beschuldigd dat hij zijn studentes goede cijfers had beloofd in ruil voor seks. Hij is nu veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar.

De veroordeling is opvallend, want in Marokko komen aanklachten wegens seksuele intimidatie volgens mensenrechtenactivisten maar zelden voor de rechtbank. Vaak worden de slachtoffers zelf in het verdomhoekje geplaatst of zelfs veroordeeld op basis van een wet die seks buiten het huwelijk verbiedt.