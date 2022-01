Meer dan 1 miljoen euro subsidie voor restauratie IJzertoren: "Maar dat is nog niet voor direct"

Maar er zijn nog 3 andere West-Vlaamse monumenten, die premies toegekend krijgen voor restauratie. Zo ook de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk. Die restauratie van één van de oudste gebouwen in Kortrijk daterende uit de 13de eeuw startte al in 2011, maar nu wordt het interieur van de zuidertoren en het glasraam van de westgevel aangepakt. Een andere kerk, die volledig onder handen genomen wordt, is de gotische Sint-Martinuskerk in Alveringem, die sinds 1939 een beschermd monument is.

En tot slot wordt ook een oud burgerhuis in de Kerkstraat 10 in Oostende opgeknapt. Het monument wordt nu gebruikt als kinderopvang voor baby's en peuters, maar is een sprekend voorbeeld van de Oostendse architectuur in de 19de eeuw volgens de rococostijl.