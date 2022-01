Aanslepende coronacrisis weegt op mentaal welzijn: "Vierde golf heeft er zwaar op ingehakt"

Demarest ziet vooral algemene teleurstelling als voornaamste verklaring voor de terugval. "Die vierde golf heeft zwaar ingehakt bij de bevolking, die dacht dat het ergste achter de rug was", legt hij uit. "De vaccins waren er en de situatie in de ziekenhuizen was beter. Er was een gevoel dat we er bijna door waren. Dan was er plots de vierde golf."