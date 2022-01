Met de bus van Leuven naar Lubbeek (10 km)? Dat kost je 2 uur tijd

Scholieren die in Lubbeek wonen en in Leuven naar school gaan, zijn maar liefst twee uur onderweg naar school. Dat komt omdat de dienstregeling van de Lijn niet afgestemd is op de schooluren. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) is van mening dat de scholen hun uren dan maar moeten aanpassen aan de uren van de bus.