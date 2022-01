Geen Moderna-vaccins meer voor eerste prikken bij 30 jaar en jonger, wel nog voor de boosters

Het advies heeft te maken met bevindingen in Scandinavië en Frankrijk. Daar is een licht verhoogd risico op ontsteking van de hartspier en het hartzakje vastgesteld na een eerste vaccinatie met Moderna bij jonge mannen, in vergelijking met het Pfizer-vaccin. "Er zijn ook gevallen van bekend in ons land", zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) daarover in "De ochtend" op Radio 1. Van Damme is ook lid van de taskforce vaccinatie.