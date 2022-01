Monding van de Winterbeek wordt op een natuurlijke manier gesaneerd

Op die manier wordt het onmogelijk dat planten of dieren de zware metalen nog kunnen opnemen. "Als Vlaamse Milieumaatschappij werken we daarvoor samen met het Agentschap Natuur en Bos. We creëren immers bijkomend waardevol gebied. De sanering gebeurt in het kader van een Europees project. Dat betekent dat het innovatie in het bodemonderzoek en de sanering in Vlaanderen kan stimuleren en dat een deel kan gerecupereerd worden uit Europese fondsen. We zijn ook vrij zeker van de resultaten omdat er een onderzoeksproject aan voorafgegaan is", maakt Jan Verheyen duidelijk.