Nederlandse winkeliers (die nog steeds gesloten zijn door lockdown in het land) dopen straten om tot "Antwerpen"

De Nederlandse stad Dordrecht is de voorbije dagen even omgetoverd tot Antwerpen. Wie in de straten rondloopt, ziet alleen nog maar straatnaamborden die "Antwerpen" zeggen. "Want daar mogen de winkels wel open", klinkt het bij de handelaars. Het gaat om een ludieke actie, want de winkels gaan er nog niet echt open.

"Het gaat vooral om het statement. We roepen zeker niet op om illegaal open te gaan, want we willen dat het volgens de wet gaat. Maar we willen wel aanzetten tot nadenken", zegt Arien Van Pelt van de winkeliersvereniging. De keuze van de handelaars om Antwerpen op de borden te zetten, is daarbij niet toevallig.