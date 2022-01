Niet langer in het donker rijden op N9 tussen Lievegem en Maldegem: "Er is tijdelijk straatverlichting"

Om de straatverlichting terug helemaal te doen werken, is er een structurele oplossing nodig. Die kan nog even op zich laten wachten. Wegen en Verkeer zorgde wel voor een tijdelijke oplossing. "We hebben een luchtlijn gelegd, een bovengrondse kabel dus, om de stroomtoeveoer te verzekeren. Zo is er weer straatverlichting," zegt Schoenmakers. "Voor de structurele werken moeten we ondergronds nieuwe kabels leggen en daarvoor moeten we graafwerken uitvoeren." Dat zal pas over enkele weken gebeuren.