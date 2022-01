Kerk van Ettelgem krijgt nieuwe uitkijktoren met zicht op de polders

De Sint-Eligiuskerk van Ettelgem, een deelgemeente van Oudenburg, is te groot geworden voor het aantal mensen dat er nu nog naar de mis gaat. Om wat te kunnen besparen op de hoge onderhouds- en verwarmingskosten heeft het stadsbestuur van Oudenburg beslist om een deel van de kerk af te breken. De kerk zal dus iets kleiner worden, maar bovenop de kerk komt er een nieuwe uitkijktoren.

"En daar liggen momenteel verschillende scenario's voor op tafel", vertelt burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD). "We hebben plannen om van de bestaande toren, waar de spits nu start, een plateau te maken. Maar de mogelijkheid bestaat dat we de spits er afhalen en een nieuw torentje bovenop de bestaande toren bouwen, die dan als uitkijkpost zou kunnen dienen. De uitkijktoren met zicht op de polders zal hoe dan ook even hoog zijn als de huidige kerktoren."

De inwoners van Ettelgem zullen kunnen kiezen uit 5 ontwerpen voor de nieuwe toren.