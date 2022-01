Oliepijpleiding in Beringen pas vandaag hersteld na incident vorige zondag

De Florida, de tanker die afgelopen zondag in Beringen stookolie wilde lossen bij het depot van Esso Bruno Group, ligt ondertussen nog altijd voor anker aan het Albertkanaal met zowat 80.000 liter olie aan boord. Zondag liep het mis toen de aansluiting van het schip met de ondergrondse leiding naar het depot, los schoot op het moment dat een ander schip te dicht of te snel voorbij voer. Daarbij kwam 10.000 liter stookolie in het Albertkanaal terecht. De Civiele Bescherming kwam de olie opruimen.