Omikron in WZC's: "Overuren, terugkeer van gepensioneerden, inzet van mantelzorgers, vrijwilligers en zelfs van het leger"

Omikron heerst, rukt op en woekert, zowel in de samenleving als in de woonzorgcentra. "Tijdens de kerstdagen zijn de mensen niet voorzichtig genoeg geweest, dat zie je nu aan het aantal besmettingen", zegt Johan Staes, gedelegeerd bestuurder bij Vlozo, de koepelvereniging van private WZC's. "Maar gelukkig valt het ziektebeeld van de besmetten mee. Vooral verkoudheden zijn het, soms zelfs zware verkoudheden, maar weinig of geen ziekenhuisopnames. Dat is het positieve."

"Maar zowat 6 procent van het personeel is op dit moment uitgeschakeld. Dat is veel, té veel om de vlotte werking te verzekeren. In WZC's moet je er 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 staan. En dat komt in het gedrang. Dus moeten we rekenen op heel wat andere mensen nu."