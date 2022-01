Oorzaak mysterieuze pieptoon in Mariekerke eindelijk gevonden: "Een verkeerd afgestelde gasketel"

"Het is dus minder spectaculair dan gedacht, jammer genoeg. Sommigen dachten dat het om een boomkikker of speciale soort uil ging, maar het blijkt om een gasketel te gaan. Die was omwille van de switch van arm naar rijk gas nog niet correct afgesteld, waardoor het die toon genereerde. Via de schouw verspreidde het geluid zich over de buurt", vertelt burgemeester Kristof Joos (N-VA).