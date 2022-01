Oudste fossielen van moderne mens in Oost-Afrika zijn minstens 30.000 jaar ouder dan gedacht

"We kunnen de mensheid enkel dateren op basis van de fossielen die we hebben en het is dus onmogelijk te zeggen dat dit de definitieve ouderdom van onze soort is", zei Vidal. "De studie van de menselijke evolutie is constant in beweging: grenzen en tijdlijnen veranderen naarmate onze kennis verbetert. Maar deze fossielen tonen hoe veerkrachtig mensen wel zijn: dat we overleefden, floreerden en migreerden in een gebied dat zo vaak blootstond aan natuurrampen."



"Het is waarschijnlijk niet toevallig dat onze vroegste voorouders in zo'n geologisch actieve riftvallei leefden - de vallei verzamelde regen in meren en zorgde zo voor water dat dieren aantrok, en ze deed dienst als een natuurlijke migratiecorridor die zich over duizenden kilometers uitstrekte", zei Oppenheimer. "De vulkanen zorgden voor fantastische materialen om stenen werktuigen mee te maken en van tijd tot tijd moesten we onze cognitieve vaardigheden ontwikkelen wanneer grote uitbarstingen het landschap veranderden."

"Onze forensische benadering geeft een nieuwe minimumouderdom voor Homo sapiens in Oost-Afrika, maar de uitdaging blijft om te zorgen voor een bovengrens, een maximumouderdom, voor hun verschijning, waarvan algemeen wordt aangenomen dat die in dit gebied heeft plaatsgevonden", zei mede-auteur professor Christine Lane, het hoofd van het Cambridge Tephra Laboratory, waar veel van het werk uit de studie uitgevoerd is. "Het is mogelijk dat nieuwe vondsten en nieuwe studies de ouderdom van onze soort zelfs nog verder in de tijd zullen terugdringen."

Om zo'n bovengrens te vinden, zou de aslaag onder de laag met de fossielen opnieuw nauwkeurig gedateerd moeten worden. Daar wordt aan gewerkt.

"Er zijn nog veel andere aslagen die we proberen te correleren met uitbarstingen in de Ethiopische Rift en met afzettingen van as uit andere formaties van sedimenten", zei Vidal. "We hopen mettertijd de ouderdom van fossielen in het gebied beter te kunnen afbakenen."

De studie van het internationaal team is gepubliceerd in Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de University of Cambridge en telexen van de persbureaus Reuters en Belga.