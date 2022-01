Met Bart De Wever komen vanaf vandaag politieke kopstukken aan het woord in PFOS-commissie: wie wist wat wanneer?

Bevoegde minister

Ben Weyts (N-VA)

Minister van Mobiliteit van 25 juli 2014 tot 2 oktober 2019

Ben Weyts was altijd goed ingevoerd in het dossier. Zijn voormalige kabinetschef Bart Van Camp, ondertussen directeur omgeving bij Lantis, zei in de commissie dat hij vanuit het kabinet Schauvliege en OVAM de wenk kreeg om voorzichtig te zijn met communicatie omdat er op dat moment geen aantoonbaar risico was voor de volksgezondheid. “Je voelde ook dat er een angst was bij een welbepaalde partij om daar dus niet verder over te communiceren.” Van Camp, een N-VA’er, heeft het uiteraard over CD&V.

“De minister (Joke Schauvliege dus) wenste dat OVAM geen initiatief nam inzake communicatie.” Dat verklaarde OVAM-topvrouw Henny De Baets in de PFOS-onderzoekscommissie van het Vlaams parlement.

In een interne mail van een OVAM-leidinggevende, gaat het zo. “Ik heb intussen van het kabinet de uitdrukkelijke opdracht gekregen dat we geen trekkersrol mogen opnemen in dit dossier naar communicatie en zelf geen onderzoek mogen uitvoeren ter controle van het woongebied.

In een uitzending van Pano van september 2021 zeggen verschillende ambtenaren van de milieudiensten dat er onder druk van het kabinet Schauvliege in die periode niets mocht gebeuren in het 3M-dossier.