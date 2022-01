20 oproepen per dag bij Natuurhulpcentrum Oudsbergen door overlast steenmarters

"Niet overal is het mogelijk om die gaten te dichten, dus dan moeten we de woonplaats van de steenmarter zo onaantrekkelijk mogelijk maken, zodat ze zelfs schrik hebben", benadrukt Thoelen. "Dat doen we door ultrasone toestellen of speciale geurstoffen te plaatsen. Het is wel belangrijk dat die op een efficiënte manier gebruikt worden en dat de juiste toestellen daarvoor aangekocht worden, want veel toestellen zijn eigenlijk niet geschikt." Voor meer informatie kan je altijd de website van het Natuurhulpcentrum Oudsbergen raadplegen.