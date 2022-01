Eénbenige voetballer uit Geraardsbergen wint Gouden Schoen voor "Comeback van het jaar"

De Gouden Schoen gaat dit jaar naar Paul Onuachu van Racing Genk. Maar er waren ook nog andere prijzen die uitgereikt werden. De allereerste Gouden Schoen in de categorie "Comeback van het jaar" was voor Pieter Agneessens uit Geraardsbergen. Hij voetbalt bij de nationale voetbalploeg The Red Flamingo's, dat is een ploeg met spelers met 1 been die naar het EK Voetbal gingen. "Ik was enorm verrast", zegt hij.