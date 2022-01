In Servië beroert een lithium-mijn van 1.000 voetbalvelden groot al weken de gemoederen: wat is er aan de hand?

Of het mijnproject de doodsteek zal betekenen voor de huidige machthebbers, dat valt nog af te wachten. Vandaag is het in elk geval alweer een belangrijke dag in het verhaal: er zal met argusogen worden gekeken naar de hoeveelheid tegenstanders die opdagen bij blokkades en op betogingen. Interessant zal ook zijn om te zien hoe de Europese Unie (waarvan Servië kandidaat-lid is) zich in dit dossier zal opstellen. Tot nu toe was Brussel het lithiumproject veeleer genegen, omdat het helemaal past in het discours over de noodzaak van minder CO2-uitstoot. Lithium zorgt voor batterijen, en batterijen zorgen voor duurzame auto’s en duurzame energie.