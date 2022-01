Sekswerkers hopen op gerechtigheid op assisenproces

Die vermoedelijke dader is een 21-jarige jongeman, die amper 17 jaar oud was op het moment van de feiten. Hij kon twee weken na de dood van het slachtoffer worden opgepakt op basis van getuigenverklaringen en enkele vingerafdrukken die waren teruggevonden op een sigarettenpakje in de Linnéstraat. De verdachte wijzigde meermaals zijn verklaringen, maar gaf uiteindelijk toe het slachtoffer te hebben gedood. Uit de verhoren blijkt dat het geld dat hij had betaald voor de seksuele diensten van het slachtoffer - 40 euro - had teruggeëist omdat het hem niet was gelukt om de daad te voltrekken. “Uiteindelijk ben ik de controle over mezelf verloren”, liet hij optekenen. “Ik ging tekeer als een beest. Ik heb haar meermaals gestoken en toen ik besefte wat ik gedaan had, ben ik weggevlucht.”

Na zijn arrestatie werd de tiener geplaatst in een gesloten instelling. Gezien de ernst van de feiten besloot de jeugdrechter om hem uit handen te geven, waardoor hij nu als een volwassene wordt berecht. De jongeman riskeert 30 jaar opsluiting. Het einde van het assisenproces is voorzien op maandag 24 januari.