Sint-Laureins herstelt historisch kruis uit 18e eeuw

"Na een vergadering van het kerkbestuur belandde de kerkmeester in de gracht", gaat de Vendt verder. "Mogelijks kreeg hij iets aan zijn hart. Of was hij gewoon moe of lichtjes dronken? Het blijft een mysterie."

Het kruis werd geplaatst op de onheilsplek, maar de datum 1743 op het kruis klopt niet, zegt de archivaris. "De kerkmeester is eigenlijk overleden in 1742, maar het kruis is daar pas enkele jaren na zijn overlijden gezet. En vermoedelijk heeft de steenkapper zich daardoor vergist."