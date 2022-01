KdG nodigt "knuffelhonden" uit om studenten te helpen ontstressen: "Mijn examen zal veel beter gaan nu"

Het lijkt dus een geslaagde ochtend voor studenten én honden. KdG wil graag in de toekomst vaste campushonden op geregelde tijdstippen langs laten komen, zegt initiatiefnemer Marnicq Mengels. "We zoeken samen met AAP naar een vaste vrijwilliger met hond per campus. Die zou dan het hele jaar door op bepaalde tijdstippen kunnen langskomen. Een echte campushond dus."

Maar er is ook gedacht aan wie niet zo'n fan is van honden. "We laten ze speciaal naar deze grote onthaalruimte komen, zodat iedereen ze zonder problemen kan ontwijken. De honden blijven ook aan de leiband bij hun baasjes. We hebben ook aan de poetsploeg gevraagd om wat extra aandacht te geven aan de hal straks, zodat mensen met allergieën niet te veel last hebben. Daarom laten we ze dus niet in een leslokaal bijvoorbeeld."