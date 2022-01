"Historisch vonnis": hoge officier van Syrische regime veroordeeld tot levenslang in Duitsland

In de Duitse stad Koblenz is een voormalige kolonel van de geheime dienst in Syrië veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens misdaden tegen de menselijkheid. De rechtbank acht de man schuldig aan de dood en marteling van gedetineerden in een beruchte gevangenis in de buurt van Damascus. De zaak wordt gezien als een mijlpaal in de Syrische burgeroorlog: voor het eerst krijgt een hoge officier van het regime van de Syrische president Assad levenslang in Europa. Familieleden van gevangen die werden gefolterd of gedood woonden het proces bij. Ze hopen dat het een "eerste stap naar gerechtigheid wordt voor ontelbare andere slachtoffers".