Toekomstige gymnastiekhal in Heusden-Zolder krijgt olympische toestellen

De grondwerken zijn vorige maand gestart, volgende maandag begint de aannemer aan de fundering. Het is de bedoeling dat in 2023 samen met de wielerpiste en bijhorende accomodatie ook de gymhal in gebruik wordt genomen. Dan kunnen de plaatselijke turnverenigingen verhuizen vanuit de gemeentelijke sporthallen. Die zalen moeten ze nu nog delen met andere sportclubs waardoor telkens veel tijd verloren gaat met het opzetten en wegbergen van de toestellen.