Tunnels onder Antwerpse Leien al meer dan 80 keer afgesloten, Vlaams Belang reageert: "Gebrekkige signalisatie"

Maar volgens Vlaams Belang is er wel degelijk nog meer mogelijk. "Die signalisatie moet veel beter", zegt Sam Van Rooy, fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. "Ik ben er al vaak doorgereden - daarnet nog - en ik moet zelf toch ook zeer goed kijken om te zien of er ik met mijn voertuig al dan niet doorkan. Misschien moeten er bijvoorbeeld knipperlichten bij? Anders zal dit probleem blijven duren." De partij zal dit ook aankaarten op de gemeenteraad.

Wanneer een te hoog voertuig zich vastrijdt, betekent dat vaak niet alleen verkeershinder, maar ook schade. "Blijkbaar is er toch ook een probleem met het systeem van waterleidingen, de sprinklers, die veel te snel kapot blijken te gaan. Daardoor moeten de tunnels vaak ook zeer lang afgesloten worden. Daar zal ik de schepen kritisch over bevragen."

Hoeveel de herstellingen al gekost hebben, kan het kabinet niet zeggen. De kosten worden wel gerecupereerd via de de verzekeraar van de chauffeurs.