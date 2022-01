De varkens van boer Kenny uit Wortegem-Petegem bevallen op de tonen van ... Radio 2

Bij varkensboer Kenny Van Marcke uit Wortegem-Petegem staat in de stallen altijd Radio 2 op. "De varkens worden daar rustig van", vertelt hij bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. Niet alleen mensen houden dus van muziek, maar dieren ook. Van huisdieren zoals van honden of poezen is dat misschien alom geweten. Maar ook in de varkens -en andere dierensectoren waar je het niet meteen van zou verwachten, speelt de radio een hoofdrol.