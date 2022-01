Verdachte (84) dodelijk vluchtmisdrijf Aalst vrijgelaten na verhoor

De man (84) die gisteren in Gijzegem, bij Aalst, een vrouw (77) op een bromfiets aanreed en nadien vluchtmisdrijf pleegde, is vrijgelaten na verhoor. Uit het onderzoek blijkt dat er genoeg aanwijzingen zijn dat hij wel degelijk de auto bestuurde. Maar hij reed niet te snel en was niet onder invloed. Zijn rijbewijs is wel ingetrokken en ook zijn rijgeschiktheid zal nog worden getest. De man riskeert later nog een vervolging.