Verkoper cannabisolie krijgt schadevergoeding van 90.000 euro nadat olie in beslag was genomen door politie

"In oktober 2018 nam de politie meer dan 6 kilogram cannabis in beslag in de opslagplaats van mijn cliënt”, zegt advocaat Hamid El Abouti. “De man baat een winkel uit in het centrum van Brussel waar hij cannabidiol, beter gekend als CBD-olie, verkoopt. “De goederen werden in beslag genomen omdat voorbijgangers een sterke cannabisgeur hadden opgemerkt aan de opslagplaats. Bij een huiszoeking werden dertien zakjes met in totaal 6,837 kilogram cannabis meegenomen. Uit elk zakje werd een staal genomen om te analyseren. Mijn cliënt heeft zich daar niet tegen verzet, maar vroeg wel om zijn materiaal zo snel mogelijk terug te krijgen.”