Steeds meer vertragingen in haven Antwerpen, rederij MSC: "We moeten veel vaker naar Zeebrugge en Le Havre gaan"

Op dit moment veroorzaakt de verspreiding van de omikron-variant van het coronavirus nog geen problemen, volgens Beerlandt. "Maar ik hou hout vast terwijl ik dit zeg. Want sinds corona moeten we echt meer en meer soelaas zoeken in andere havens om onze schepen zo snel mogelijk te behandelen."

"Vroeger waren er geen problemen en was Antwerpen de logische oplossing. Maar nu lopen we ook Zeebrugge aan en vooral ook Le Havre, veel meer dan vroeger. Dat is allemaal ten nadele van Antwerpen. Niet omdat de dienstverlening slecht is , maar omdat het vol staat en omdat we te weinig dokwerkers vinden", besluit Beerlandt.