Vlaams geld voor voor restauratie Gents erfgoed: Sint-Niklaaskerk, elektriciteitscentrale Langerbrugge en klooster Nieuwenbos

Tenslottte zal de tuingevel van het klooster Nieuwenbos behandeld worden. De gevel is begroeid, heeft verweerde baksteen en voegwerk en vertoont scheuren. Omdat het de blinde gevel is van het internaat van Nieuwen Bosch, moet hij aangepakt worden. De begroeiing zal weggehaald worden, de muur gereinigd, metselwerk hersteld en de scheuren worden geconsolideerd. Ook wordt voegwerk vervangen, worden muurankers behandeld en dekstenen vervangen. Ten slotte wordt de muur geïnjecteerd tegen opstijgend vocht. Voor die werken is een Vlaamse premie van 23.355,76 euro voorzien.