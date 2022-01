"Vlees is een passie. Door het zout er zo over te strooien geef ik er een laatste zegen aan!"

Maar het succes heeft ook een keerzijde en zo durft Gökçes naam al eens in negatieve zin in het wereldnieuws op te duiken. Zo had hij in september 2018 de Venezolaanse president Maduro op bezoek, terwijl Venezuela een van de armste landen ter wereld is. In november 2019 werd hij er door een aantal werknemers van beschuldigd een deel van hun fooien af te pakken. Hij durft ook al eens ver te gaan in het plezieren van zijn vrouwelijk cliënteel, door een klant bijvoorbeeld sensueel van zijn vlees te laten genieten. De ‘gouden biefstuk’ die hij begin 2019 aan de Franse voetballer Franck Ribéry voorschotelde was voor velen een brug te ver. Ook een recent bezoek aan zijn moeder, die "in een bescheiden huisje" leek te wonen, kon op sociale media op weinig sympathie rekenen

En dat hij duur is, of te duur, voor hetgeen hij aanbiedt, daar lijken diverse Amerikaanse en Britse recensenten het roerend over eens ("Public Rip-off No. 1"). Dat het er duur is, hoeft alvast geen betoog, zoals bleek uit een rekening die afgelopen september viraal ging: