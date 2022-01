Expert fiscaliteit: "Tijdelijke verlaging van btw op elektriciteit en gas heeft uiteindelijk prijsstijging tot gevolg"

Een btw-verlaging op energie zal de prijzen op lange termijn enkel laten stijgen. Dat zegt Thomas De Jonckheere, advocaat en opleidingshoofd fiscaliteit aan de Erasmushogeschool in Brussel. Een permanente btw-verlaging is volgens hem wél een oplossing. En ook een cheque voor bepaalde gezinnen of een verlaging van de regionale heffingen, kan gezinnen helpen hun factuur te betalen.