Inwoners Laakdal debatteren over vuurwerk: "Verbod lokte net extra vuurwerk uit"

In Laakdal vond er gisteravond een debat plaats met de inwoners over vuurwerk, want daar was de voorbije weken heel wat om te doen. Tijdens de nacht van oud op nieuw was er opvallend meer vuurwerk dan de vorige jaren, terwijl er net dit jaar een verbod was ingevoerd. Het regende daarna kritiek op sociale media. Bestuurspartij CD&V organiseerde daarom een digitaal debat.