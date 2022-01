Na commotie in Eén-serie "Thuis": waarom je altijd je naam op een Lotto-formulier moet schrijven

Klopt je uitleg niet, dan wordt de winst niet uitbetaald. "Onze juridische dienst opent dan een dossier. We betalen niet direct uit", vertelt Vermoere. "We respecteren de uitbetalingstermijn van 20 weken. Als er na die periode geen winnaar is die zich heeft aangediend, betaalt de Nationale Loterij de vinder van het formulier. En als we een vermoeden hebben dat er fraude in het spel is, dan verwittigen we de politie en het parket."