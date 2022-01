Waartoe het zero-covidbeleid in China soms leidt: jonge vrouw belandt pardoes in lockdown met blind date nummertje 5

Wang ging op zoek naar een potentiële partner in Zhengzhou. Een heuse veroveringstocht zelfs. "Ik word al een dagje ouder en mijn ouders regelden tien afspraakjes", legt ze zonder blozen uit aan lokale media.



Het was vooral haar vijfde afspraakje dat zal blijven hangen. Die blind date wilde uitpakken met zijn kookkunsten en stond op een dinertje bij hem thuis. Nieuwsgierige Wang ging op de uitnodiging in, maar ontdekte - nota bene - aan tafel dat de stad meteen in lockdown ging.



Wang zat dus gevangen in het huis van haar blind date. De jonge vrouw doodde de tijd door een videodagboek bij te houden en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Wang werd een onlinesensatie in China.