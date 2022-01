Academici pleiten in manifest voor duurzaam pandemiebeleid: "Afstappen van idee dat er geen alternatief was of is"

“Het is zeker niet onze bedoeling om het gevoerde beleid af te breken of om kritiek te geven op specifieke individuen. We tonen heel veel begrip voor de moeilijkheden die zich in de beginfase gesteld hebben. Maar we zijn nu twee jaar verder en de vaccins zijn een jaar beschikbaar. Daarom denken we dat het nu tijd is om het wetenschappelijk gefundeerd debat te verbreden en te verdiepen”, zegt initiatiefnemer Tijl De Bie, professor Data Science (UGent).

“We willen ons niet beperken tot een gemakkelijke kritiek op het verleden”, vult Luc Bonneux aan. “Dat is zeker niet de bedoeling. Het hoofdidee is om het in de toekomst beter te doen.”