Zwarte ibissen gespot in polders van Stuivekenskerke aan de IJzer

De zwarte ibis is een watervogel die doorgaans overwintert in het zuiden van Frankrijk, Spanje en Portugal en af en toe eens de plas oversteekt naar Marokko. “Maar vorige zondag werden een paar exemplaren gemeld in de buurt van Diksmuide. Ik ben er meteen naartoe gereden. Achteraf ben ik wel tevreden, het is een vogel die ik nog niet voor mijn 600 mm-lens had gekregen", vertelt Devos.