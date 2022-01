Het is grijs en koud maar morgen verjagen 1.250 gratis tulpenboeketten de winterblues in Dendermonde

Driesen vindt dat de mensen maar beter al een beetje de lente in huis kunnen halen met een boeketje bloemen. "Als we Frank Deboosere mogen geloven, gaat de winter nog wel even duren. Weerkundig gezien is de winter natuurlijk nog lang niet voorbij. Maar als we met planten en bloemen de winterblues al een stukje kunnen verjagen, dan kunnen we ons mentaal toch een beetje oppeppen."