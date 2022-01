Mobiel team start coronavaccinaties bij leerlingen op school in regio rond Aalst

In tegenstelling tot de kindervaccinaties in de vaccinatiecentra, waar alles vaak helemaal in een thema ingekleed wordt voor de kinderen, blijven de kinderen in De Zonneroos volledig in hun eigen, vertrouwde omgeving, zonder extra opsmuk. "In veel scholen wordt alles in de turnzaal georganiseerd," legt Kristoff Dhont uit, "maar hier is niet aan de orde. De kinderen worden vanuit hun klas naar het verpleegsterlokaal gebracht omdat ze dat kennen. Dat gebeurt met eigen personeel. In het lokaal is er ook een verpleegster van ons bij, zodat ze iemand kennen. Zij zet de prik niet zelf, maar blijft bij hen."