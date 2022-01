Alweer e-step die 100 km/u haalt onderschept

De verkeersdienst van de politiezone KLM heeft donderdag op de Neromstraat in Wolvertem (Meise) een bestuurder betrapt die rondreed met een elektrische step die bijna 100 km/u kan halen. De step is uit het verkeer gehaald en in beslag genomen. Eerder deze week betrapte de politie een man op een e-step die tot 100 km/u kon in het centrum van Mechelen.